منها هبوب كتلة من جنوب السودان.. مختص في الطقس: 4 عوامل تتسبَّب في غبار جازان

وتفصيلاً، قال الراصد علي مشهور: "موسم الغبار بدأ هذا العام من يوم 11 يونيو، ثم توقف وعاود بشكل متقطع في شهر يوليو الحالي". مشيرًا إلى أنه يتوقع أن يستمر إلى الثلث الأول من أغسطس، ولافتًا إلى أنه قد ينتهي قبل موعده إذا جاءت الأمطار الخريفية الغزيرة مع بداية الثلث الأول من أغسطس.