القرود تهاجم المنازل وتُوقف المزارعين.. والأهالي: "عجزنا عن مكافحتها"

ولا يستطيع حراس المزارع مقاومة هذه القرود مهما كان عددها؛ لأنها تغافلهم، وتدمر المحصول حتى وإن كان من المحاصيل غير المثمرة، مثل الأعلاف أو الورقيات التي لا تنجو من عبثها.