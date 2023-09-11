السعودية والهند.. علاقات استراتيجية منذ 75 عاماً ونمو تجاري غير مسبوق

وفي عام 2019، زادت السعودية حصة الحجاج القادمين من الهند، لتصبح بذلك ثاني أعلى بلد من حيث عدد الحجاج. وهكذا، ازداد عدد الحجاج الهنود في عام 2019 إلى 200,000 حاج في السنة.