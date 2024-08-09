"تذكرة ومقيم وحلول غائبة".. فيديو لمواطن وموظف بالمواقف الذكية يُثير تساؤلات!

"أمانة الشرقية" أكدت، في تصريح سابق، أنها تعمل على عدة حلول عاجلة للدفع الإلكتروني وتوزيع نقاط البيع لأجهزة ذكية قبل انتهاء عام 2022م، عن طريق التطبيق "Apple Pay"، والتدريب والتأهيل لمنسوبي الشركة؛ بهدف تحسين تجربة المستفيد، والعمل بمفهوم خدمة المستخدمين ورضاهم، ومرونة منح الفرص قبل فرض الغرامات وحجز المركبات المخالفة، إلا أن هذه المشاكل لا تزال حتى عام 2024؛ فمن المسؤول عن ذلك؟ ومن يوقف مشاكل وأزمة هذه المواقف المسماة بالمواقف الذكية؟ ولماذا لا يتم الاكتفاء بالمخالفة مثلها مثل المخالفات المرورية، حتى لو عدة مرات، وربطها بـ"أبشر" أو بأي برنامج آخر وعدم سحب السيارة؛ فهناك كبار سن وأسر يتعرضون لمواقف محرجة، وربما أزمات صحية، ولا يجدون مركباتهم عند الحاجة.