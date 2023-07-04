أجهزة ذكية لتعطير الأجواء على امتداد طرق المشاة جوار المسجد النبوي

وتراعي المشروعات المستحدثة في المنطقة المركزية استخدام مواد تسهم في تقليل درجة الحرارة، شملت تشجير الطرق، وتخصيص كراسي ومساحات للجلوس، وتكسية الأرصفة ومساحات المشاة برخام أقل امتصاصاً لحرارة أشعة الشمس، فضلاً عن منع دخول المركبات العامة غير المرخصة إلى المنطقة المركزية حفاظاً على درجة الحرارة، وإتاحة المساحات كافة لتسهيل انتقال وعبور المشاة بين الفنادق إلى ساحات المسجد النبوي مباشرة، إضافة إلى وجود أكثر من 245 مظلة تغطي الساحات الشمالية والجنوبية والغربية للمسجد النبوي خلال أوقات النهار، حيث تحتوي على مراوح لبثّ رذاذ الماء لتلطيف وتبريد الأجواء، وتوفير بيئة صحية وآمنة لضيوف الرحمن، وحمايتهم من أشعة الشمس.