إلى الفضاء الحر والأسطح الذكية.. "كاوست" تدخل "عصر ريادة تقنيات الـ 6G"

وتستخدم الاتصالات البصرية في الفضاء الحر "FSO" الليزر لإرسال إشارة عبر الفضاء الحر "الفضاء الخارجي، الهواء" إلى كاشف دون أسلاك؛ حيث إن معدل توهن الإشارة يزداد مع الإشارات ذات التردد الأعلى، والجيل السادس هو الأعلى تردداً حتى الآن "100 جيجاهرتز على الأقل"؛ ويتم عبر هذه التقنية قياس درجة تأثيرات الطقس على إرسال الإشارات بهدف بناء قاعدة بيانات شاملة للظروف الجوية في المملكة للإجابة عن أسباب انقطاع الاتصالات، وعدد مرات حدوثه ومدته، ومن خلال هذه المعلومات، يمكن للشركة وغيرها من الشركات وضع محطاتها في أماكن إستراتيجية مناسبة ونشر أنظمة مساعدة احتياطية في حال تعطلها.