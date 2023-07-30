"الخليجي للوقاية" يُناقش مسودة الاتفاقية الدولية للاستجابة للجوائح

عقد المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الأحد، حلقة نقاشية "عن بعد"، حول وثيقة الاتفاقية الدولية للاستجابة للجوائح والوقاية منها، التي يجري حاليًا التفاوض بشأنها من قبل منظمة الصحة العالمية ودولها الأعضاء.
وتهدف هذه الاتفاقية الدولية إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال الاستجابة للجوائح والوقاية منها، وتحسين قدرات الدول الأعضاء في التصدي لهذه الظواهر الصحية العالمية.
ويُعَدُّ تحقيق اتفاق دولي في هذا المجال من المحطات المهمة التي يجري العمل عليها لتحسين الاستجابة للجوائح، وضمان حماية الصحة العامة عالميًا.
يذكر أن المركز بصدد استضافة ضباط اتصال اللوائح الصحية الدولية في دول الخليج، وأعضاء شبكة "طوارئ الصحة العامة" بالمركز؛ لإجراء مناقشات فنية مكثفة حول جميع بنود مسودة الاتفاقية.
وجرى تبادل الآراء والخبرات القيِّمة للوصول إلى نص دقيق ومتوازن يخدم أهداف الاستجابة الصحية في المنطقة ويعكس رأي دول المجلس.
وتعد هذه الورشة خطوة مهمة نحو تحقيق التعاون والتنسيق الإقليمي الفعال في مجال مكافحة الأوبئة والأمراض الوبائية، مما يعزز قدرات الدول الأعضاء في التصدي للتحديات الصحية المستقبلية.