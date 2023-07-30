"الخليجي للوقاية" يُناقش مسودة الاتفاقية الدولية للاستجابة للجوائح

عقد المركز الخليجي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، اليوم الأحد، حلقة نقاشية "عن بعد"، حول وثيقة الاتفاقية الدولية للاستجابة للجوائح والوقاية منها، التي يجري حاليًا التفاوض بشأنها من قبل منظمة الصحة العالمية ودولها الأعضاء.