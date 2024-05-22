"البيئة": الموافقة على انضمام المملكة إلى اتفاقية الأراضي الرطبة تعزّز المنافعَ البيئية والاقتصادية

يشار إلى أنّ اتفاقية الأراضي الرطبة تعدّ اتفاقية حكومية دولية توفّر إطارًا للإجراءات الوطنية والتعاون الدولي من أجل المحافظة والاستخدام الرشيد للأراضي الرطبة ومواردها، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة وأهدافها في جميع أنحاء العالم؛ حيث بلغ عدد مواقع الأراضي الرطبة ذات الأهمية الدولية نحو "2,455" موقعًا، كما تشجع الاتفاقية على حشد جميع أوجه التعاون على جميع الأصعدة الوطنية والإقليمية والدولية، ووضع أطر على جميع المستويات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية؛ لضمان الحفاظ والاستخدام الرشيد لهذه الأراضي بما فيها من مكوناتها الحية وغير الحية، كما أنها تتيح للدول النامية فرص الحصول على الدعم والمشورة والخبرات اللازمة، والحصول على الاهتمام بالمواقع التي يتم إدراجها على قائمة هذه الاتفاقية.