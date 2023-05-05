19 عملية إجلاء تنفّذها القوات البحرية من السودان إلى السعودية

وأوضح المتحدث الرسمي باسم القوات البحرية، العقيد البحري الركن علي بن حسن آل علي، أن سفن القوات البحرية التي نفّذت عمليات الإجلاء بإسناد من أفرع القوات المسلحة؛ هي: سفن جلالة الملك "الجبيل، الدرعية، الرياض، مكة، أبها، الطايف، ينبع"، بالإضافة إلى السفينة المدنية "أمانة".