المملكة تؤكد على ضرورة استجابة الإمارات لمطالبة اليمن بخروج قواتها من أراضيه وتعزيز الحلول السياسية للأزمة الجنوبية

وفيما يخص القضية الجنوبية، أكدت المملكة أنها قضية عادلة لا يمكن تجاوزها في أي تسوية سياسية مستقبلية، مشددة على أن هذه القضية تشكّل جزءًا أصيلًا من مخرجات الحوار الوطني اليمني وأي عملية سياسية قادمة. وأوضحت أن هذه القضية تخص جميع مكونات الشعب الجنوبي، وينبغي التعامل معها من خلال التوافق الوطني والوفاء بالالتزامات وبناء الثقة بين أبناء اليمن كافة، بعيدًا عن أي تدخلات خارجية أو محاولات تجاوز إرادة الشعب.