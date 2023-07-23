"الجبرتي": "مركز مشاريع البنية التحتية" سيغير الصورة الديناميكية لِلمشاريع القادمة

وعبَّر "الجبرتي" عن امتنانه للتطور المزدهر الذي تشهده المملكة في وتيرةٍ ملحوظةٍ محليًّا وخارجيًّا، والتي أخذت بمختلف القطاعات، منها قطاع العقار؛ نحو آفاقٍ رحبة، تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين، الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، "حَفظهما الله".