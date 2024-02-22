تنوع ثقافي وإرث عريق.. "وزير الثقافة" يهنّئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس

رفع الأميرُ بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة، التهنئةَ لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظهما الله، وإلى الشعب السعودي كافة، بمناسبة حلول ذكرى يوم التأسيس.
وقال وزير الثقافة: "إن ذكرى يوم التأسيس مناسبة وطنية تدعو للفخر والاعتزاز بما أنجزه الآباء، من تحقيق أعظم وحدة وبناء وطن مزدهر وطموح".
وأضاف: "نستذكر بفخر كبير سيرة قادة البلاد من الإمام محمد بن سعود، الذي أسس اللبنة الأولى في تاريخنا الوطني عام 1727، والأئمة والملوك من بعده، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله"، مشيرًا إلى أن الاهتمام بمواطنيها وتنمية المكان، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الازدهار؛ كان السمة البارزة في أولويات قادة وطننا الشامخ.
وأكّد اعتزاز السعوديين بما سطره قادة البلاد ورجالهم من ملاحم خالدة، وتضحيات وعطاء تتوارثه الأجيال السعودية قبل ثلاثة قرون، منوهًا إلى أن المملكة العربية السعودية في كافة مراحلها قدمت نموذجًا مشرقًا في تاريخنا الحضاري.
وأشار وزير الثقافة إلى الدور الكبير لقادة بلادنا في تعزيز ما تحظى به مناطق المملكة العربية السعودية من تنوع ثقافي وازدهار الفنون والآداب وإرث عريق، وحرص الأئمة والملوك على العلوم والثقافة.
كما نوّه إلى ما تحظى به الثقافة والفنون في المملكة العربية السعودية، اليوم، بدعم وتشجيع وتمكين غير محدود من القيادة الرشيدة، أيدها الله.
وأكّد عزمَ السعوديين استكمالَ ما بدأه الآباء منذ عام 1727، من مشروع البناء والازدهار تحت قيادة خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين؛ ليصل وطننا في مصافّ الدول، ولصناعة مستقبل يليق به وبحجم تضحيات وعطاءات أبنائه.