تنوع ثقافي وإرث عريق.. "وزير الثقافة" يهنّئ القيادة والشعب السعودي بمناسبة يوم التأسيس

وأضاف: "نستذكر بفخر كبير سيرة قادة البلاد من الإمام محمد بن سعود، الذي أسس اللبنة الأولى في تاريخنا الوطني عام 1727، والأئمة والملوك من بعده، وحتى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسموّ ولي عهده الأمين، حفظهما الله"، مشيرًا إلى أن الاهتمام بمواطنيها وتنمية المكان، وترسيخ الأمن والاستقرار، وتعزيز الازدهار؛ كان السمة البارزة في أولويات قادة وطننا الشامخ.