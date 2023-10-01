الشؤون الإسلامية تحصل على جائزة الابتكار في التعليم والتدريب الإلكتروني من المركز الوطني للتعليم الإلكتروني " NELC "

ويهدف المشروع إلى إجراء تدريب عملي على شعائر الحج والعمرة خطوة خطوة باستخدام تقنيات العالم الافتراضي ثلاثية الأبعاد، بشكل تفاعلي، وذلك لتقليل الأخطاء الشائعة التي يقع فيها الحجاج والمعتمرين ، حيث بالإمكان عبر العالم الافتراضي ذو التقنيات ثلاثية الأبعاد لكل مسلم مقبل على أداء الحج أو العمرة، التدريب على أداء المناسك قبل القدوم للمملكة وأثناء زيارتها، من خلال التعايش الكامل مع الشعائر، وبمحاكاة المناسك بشكل أقرب للواقع وذلك بنمذجة واقعية ذات جودة عالية للحرم المكي والمشاعر المقدسة ومن خلال عدة قنوات رقمية منها: تطبيقات الأجهزة الذكية على أنظمة "أندرويد"، و"IOS" ، وكذلك على أنظمة التشغيل التالية: "ويندوز"، " MacOS" ، و" لينكس" وبأربع (4) لغات مبدئيا هي: "العربية" ، و"الإنجليزية"، و"الفرنسية"، و لغة "الأردو".