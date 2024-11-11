"تلال" تُطلِق مشروعها النوعي "قلب الخُبَر" والذي تصل قيمته السوقية إلى 6 مليارات ريال في "سيتي سكيب العالمي" بالرياض

ويمتدُّ مشروع "قلب الخُبَر" على مساحةٍ إجماليةٍ تُقدَّر بـ268,813 مترًا مربعًا، ويضمُّ المشروع الذي يتبوَّأ موقعًا إستراتيجيًّا في حي الروابي الفاخر بالخُبَر؛ 14 مكوّنًا تشمل مرافق سكنيةً وتجاريةً، وفنادق وأماكن ترفيهية؛ ليكون من أبرز المجتمعات المتكاملة في المملكة، التي تُجسِّد مفهوم "القرية الحضرية"؛ حيث يوفِّر بيئةً آمنةً ومرنةً تجمع بين السكن والعمل والترفيه في مكانٍ واحد.