المملكة وقطر تقدمان 89 مليون دولار لدعم القطاع العام وتعزيز التنمية في سوريا

أعلنت المملكة العربية السعودية، ممثلة في الصندوق السعودي للتنمية، ودولة قطر، ممثلة في صندوق قطر للتنمية، تقديم دعم مالي مشترك بقيمة إجمالية تبلغ 89 مليون دولار أمريكي، للمساهمة في دعم العاملين بالقطاع العام في الجمهورية العربية السورية لمدة ثلاثة أشهر، وذلك لضمان استمرار تقديم الخدمات الأساسية للشعب السوري الشقيق وتعزيز مخصصات الميزانية.
ويهدف هذا الدعم المالي المشترك إلى تعزيز فرص وسبل العيش المستدامة والتعافي الاقتصادي الشامل، بالتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لتنفيذ مشروع الدعم، وتعزيز جهود الاستدامة، وتقوية النظم المالية، بما يسهم في الوصول إلى التنمية المستدامة في سوريا.
ويُنتظر أن يسهم هذا الدعم في تحقيق أهداف تنموية طموحة، ويشكّل أهمية كبيرة في تعزيز الفرص الحيوية للشعب السوري، مجسدًا روح التعاون التنموي والتضامن الدولي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم النمو الاجتماعي والاقتصادي في سوريا الشقيقة.