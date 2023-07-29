6 أيام بمشاركة 150 متطوعًا.. مبادرات لإزالة التشوُّهات البصرية بالشفا والهدا

وتركّز المبادرات التطوعية على أهمية الشراكة المجتمعية للحفاظ على المكتسبات الوطنية، والحفاظ على المظهر العام، وتوعية أفراد المجتمع للحدّ من الآثار السلبية الناجمة عن الكتابة على الجدران، ورعاية البيئة المميزة للطائف وعدم التأثير عليها بالكتابات والرسوم العشوائية، التي تَبرز على الصخور والكتل الجبلية؛ حتى لا تعكس انطباعًا سلبيًّا لدى الزوار والسياح.