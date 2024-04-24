41 ْمئوية.. "ينبع" تسجّل أعلى درجة حرارة و"السودة" الأدنى

وتوقّع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة؛ مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.