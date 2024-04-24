41 ْمئوية.. "ينبع" تسجّل أعلى درجة حرارة و"السودة" الأدنى

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة في المملكة اليوم الأربعاء.
وتوقّع المركز استمرار الفرصة لهطول أمطارٍ رعديّة خفيفة إلى متوسطة؛ مصحوبة برياحٍ نشطة على أجزاءٍ من مناطق: جازان، عسير، الباحة؛ تمتد إلى أجزاءٍ من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة، في حين يستمر تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار على أجزاءٍ من منطقتَي الشرقية والرياض.
وأوضح المركز، أن ينبع سجّلت أعلى درجة حرارة 41 ْمئوية، فيما سجّلت السودة أقل حرارة 10 درجات فقط.
وأضاف، أن درجات الحرارة الكبرى المتوقعة اليوم، في مكة المكرّمة 40 ْمئوية، وجدة 38 درجة، وجازان 37 ْمئوية.
وحول درجات الحرارة الصغرى، جاءت السودة في أدنى القائمة بـ10 درجات، تليها أبها 15 ْمئوية.
وأوضح أن السودة سجّلت أعلى نسبة رطوبة 90%.