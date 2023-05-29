مستثمر بالمواشي يكشف مبالغة الأسعار خارج السوق المركزية.. وهذه نصيحته للمُضحين

كشف عبدالقادر آل معيلي، مستثمر في قطاع المواشي، أن أسعار المواشي في السعودية مُبالَغ فيها نوعًا ما في الأسواق غير المرخصة من متابعته للأسواق خارج السوق المركزية بمحافظة جدة، وقال: تأكدت بنفسي عندما ذهبت ونشرت مقطعًا في السوق المركزية بجدة، ووجدت أن الأسعار في متناول اليد وغير مرتفعة مقارنة بالأسواق غير الرسمية؛ إذ يمكن أن يشتري المضحي والمستهلك بحدود 1200 ريال.
وأضاف "آل معيلي" عبر برنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية بأن مُربِّي المواشي دائمًا يقولون إنهم يخسرون على الرغم من أن الأمطار تهطل منذ بداية العام، والربيع منتشر، والأعلاف متوافرة ورخيصة.
وأردف بأن الأسعار مرتفعة بسبب أن مُربِّي المواشي يذهبون بعدد من الأغنام، ويبيعونها لـ"شرطية" بسعر الجملة (من 1150 ريالاً بفرق 400 ريال ربح على الرأس الواحد). وعندما كشفتُ ذلك للجميع هاجمني الشريطية بأن كلامي غير صحيح.
وقال "آل معيلي": أقدم نصيحتي للمضحين بأن يشتروا الأغنام في اليوم الثاني من عيد الأضحى؛ ليتمكنوا من الحصول على أسعار السوق الحقيقية وغير المبالغ فيها.
جاء ذلك بعد أن وثَّق عبدالقادر آل معيلي، المستثمر في قطاع المواشي، مقطع فيديو، لاقى انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه الحقيقة لافتًا إلى انهيار أسعار المواشي في السوق المركزية بمحافظة جدة، وأن أسعار الأغنام بمبالغ معقولة (1200 ريال)، ولا توجد مبالغة كما يتحدث عنها "شريطية" الأغنام، وكما يروجون لها في مواقع التواصل الاجتماعي في الأسواق غير النظامية بأن الأسعار وصلت إلى أسعار خالية بـ2500 و2700 ريال؛ فهذا غير صحيح. وقال: وقابلوا حديثي ذلك بالتهجم عليّ؛ حتى لا نكشف للجميع ارتفاع الأسعار في الأسواق غير النظامية.