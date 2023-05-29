مستثمر بالمواشي يكشف مبالغة الأسعار خارج السوق المركزية.. وهذه نصيحته للمُضحين

جاء ذلك بعد أن وثَّق عبدالقادر آل معيلي، المستثمر في قطاع المواشي، مقطع فيديو، لاقى انتشارًا واسعًا في مواقع التواصل الاجتماعي، أوضح فيه الحقيقة لافتًا إلى انهيار أسعار المواشي في السوق المركزية بمحافظة جدة، وأن أسعار الأغنام بمبالغ معقولة (1200 ريال)، ولا توجد مبالغة كما يتحدث عنها "شريطية" الأغنام، وكما يروجون لها في مواقع التواصل الاجتماعي في الأسواق غير النظامية بأن الأسعار وصلت إلى أسعار خالية بـ2500 و2700 ريال؛ فهذا غير صحيح. وقال: وقابلوا حديثي ذلك بالتهجم عليّ؛ حتى لا نكشف للجميع ارتفاع الأسعار في الأسواق غير النظامية.