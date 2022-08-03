وزارة الخارجية: المملكة ترحب بتمديد الهدنة في اليمن.. وتؤكّد أهمية فتح المعابر الإنسانية في تعز

وأكّدت أن الهدنة تهدف في المقام الأول إلى التوصل لوقف إطلاق نار دائم وشامل في اليمن وبدء العملية السياسية بين الحكومة اليمنية والحوثيين، كما تؤكّد أهمية التزام الحوثيين ببنود الهدنة الحالية وسرعة فتح المعابر في تعز، لتخفيف المعاناة الإنسانية في تعز، وإيداع الإيرادات في البنك المركزي اليمني لصرف رواتب المدنيين.