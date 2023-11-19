"الشريان": وقعت في أبجديات الأصول.. أعتذر من "العربية"

وذكر في تدوينة له: "تغريدتي عن #قناة_العربية، وقعت في أبجديات الأصول، فضلًا عن المهنية، وهي أني قلت رأيًا في العلن، عن عمل زملاء أعمل معهم في ذات المؤسسة، وكان بإمكاني توصيل الفكرة عبر بريد إلكتروني، فضلًا عن أني استخدمتُ عبارات فيها الكثير من المبالغة، وإن شئت، التجني على جهد زملاء يبذلون ما في وسعهم لمواجهة هذا الطوفان من التحريض على وطني السعودية، لهذا وجب عليّ الاعتذار لهم بشدة، وللجميع".