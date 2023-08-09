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بالفيديو.. انهيارات خطيرة بـ"عثوان الداير".. والأهالي يطالبون بصيانة الطريق
ناشدوا وزير النقل سرعة سفلتة أجزاء منه وإنشاء عبَّارات لتُسهِّل مرور مياه الأمطار
رصد مقطع فيديو انهيارات خطيرة على طريق مركز عثوان بمحافظة الداير بني مالك شرق منطقة جازان، فيما باشر آليات وزارة النقل إزاحة الانهيارات من الطريق.
وناشد أهالي مركز عثوان وزير النقل بالنظر إلى معاناتهم مع طريقهم غير المكتمل وحاجته لصيانة وإنشاء جسور وسفلتة أجزاء منه وعبارات لتسهل مرور مياه الأمطار.
وقال الأهالي إن الانهيار الذي وقع صباح الثلاثاء كان خطيراً ونتائجه غير محمودة في حال وقع على السيارات المارة من الطريق.