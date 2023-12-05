مجلس التعاون الخليجي.. دعم تاريخي للقضية الفلسطينية ومساعدة للشعب الشقيق

ويؤكد مجلس التعاون الخليجي دوماً، أن السلام العادل والشامل في الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، وعاصمتها القدس، والانسحاب الإسرائيلي من الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو من عام 1967م، ومن مزارع شبعا في جنوب لبنان.