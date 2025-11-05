البيئة توقّع عقدين بـ7.8 مليون ريال لإقامة مشروعين لتربية الدواجن في وادي الدواسر

وقّعت وزارة البيئة والمياه والزراعة عقدين استثماريين لإيجار أراضٍ زراعية في محافظة وادي الدواسر، لإنشاء مشروعين متكاملين لتربية وإنتاج الدجاج اللاحم، على مساحة تتجاوز 50 مليون متر مربع، بقيمة استثمارية بلغت 7.8 مليون ريال.
ويأتي توقيع العقدين في إطار جهود الوزارة لتمكين القطاع الخاص من الاستثمار في الإنتاج الحيواني، ورفع نسب الاكتفاء الذاتي من منتجات الدواجن، ودعم الإيرادات غير النفطية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.
وقال علي بن محمد المنصور، مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض، إن المشروعين يُعدّان نموذجًا للاستثمار الأمثل في الأراضي الزراعية، وسيساهمان في رفع الطاقة الإنتاجية للدواجن في المنطقة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم سلاسل الإمداد للمنتجات الحيوانية في المواقع الاستراتيجية والخدمات اللوجستية المتكاملة.
وأضاف المنصور أن مشروع الإنتاج الحيواني في منطقة الرياض يشمل حاليًا 301 مشروعًا، منها 184 مشروع دواجن لاحم بطاقة إنتاجية تتجاوز 354 مليون كيلوجرام سنويًا، و46 مشروع دجاج بيّاض بإنتاج يتجاوز 3.2 مليار بيضة سنويًا، إضافةً إلى 29 مشروع أمهات لاحم يُنتج يقارب 203 ملايين صوص، ومشروعين لأمهات البيّاض بإنتاج نحو 11 مليون صوص سنويًا.
وأشار إلى أن إجمالي العقود الاستثمارية الموقّعة هذا العام في مجالات الإنتاج الزراعي والحيواني بمنطقة الرياض بلغ 7 عقود بعائد استثماري قدره 17 مليون ريال، مؤكدًا أن هذه العقود تعكس نجاح الوزارة في رفع كفاءة استثمار الأراضي الزراعية وتحقيق عوائد مالية مستدامة، إلى جانب دعم المستهدفات الوطنية لزيادة الإنتاج المحلي من الأغذية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.
وأوضح أن الوزارة مستمرة في تخصيص واستثمار مزيد من الأراضي الزراعية لإقامة مشاريع نوعية في مجالات الإنتاج الحيواني والنباتي، وفق ضوابط تضمن الاستخدام الأمثل للأراضي الحكومية، وتسهم في الاستدامة البيئية والاقتصادية وحفظ الموارد الطبيعية.