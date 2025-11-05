البيئة توقّع عقدين بـ7.8 مليون ريال لإقامة مشروعين لتربية الدواجن في وادي الدواسر

وقال علي بن محمد المنصور، مدير عام فرع الوزارة في منطقة الرياض، إن المشروعين يُعدّان نموذجًا للاستثمار الأمثل في الأراضي الزراعية، وسيساهمان في رفع الطاقة الإنتاجية للدواجن في المنطقة، وتوفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ودعم سلاسل الإمداد للمنتجات الحيوانية في المواقع الاستراتيجية والخدمات اللوجستية المتكاملة.