"التخصّصي" يطبّق تقنية متطوّرة لمتابعة المصابين بقصور القلب عن بُعد

وأظهرت النتائج الأولية لاستخدام التنقية في "التخصّصي" انخفاضاً بنسبة 41% في الحاجة إلى دخول المستشفى أو زيارة أقسام الطوارئ، إضافة إلى تحسُّن قدرة المرضى على أداء أنشطتهم اليومية، كما أدت التوصيات الطبية المبنية على قراءات الحسّاس إلى تجاوز أربعة مرضى الحاجة إلى زراعة قلب، بينما كانت حالتهم الصحية تتطلب ذلك في وقت سابق.