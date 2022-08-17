عيادات طبية لخدمة مرضى السكر بـ"تخصصي الطائف"

استقبل مركز الغدد الصماء والسكر بمستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي بالطائف خلال النصف الأول من العام الحالي 2022 أكثر من 32800 مراجع ومراجعة قدمت لهم الخدمات الصحية والرعاية الطبية والعلاجية والتثقيفية في عيادات السكر والغدد الصماء ومضخة الأنسولين والقدم السكري والكلى والتغذية والتثقيف الإكلينيكي.
وشهدت عيادة السكر أعلى عدد مراجعين خلال شهري مايو ويونيو بلغ ما يزيد على 3579 مراجعًا، كما بلغ من تم تثقيفهم وتوعيتهم بأمراض السكر وطرق الوقاية أكثر من 9633 مريضًا؛ بهدف رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية والتحول الصحي لوزارة الصحة.
ونجح المركز في علاج 32 مريضًا بعيادة القدم السكري، والحيلولة دون بتر القدم لمرضى القدم السكري، كما بلغ عدد مضخات الأنسولين التي تم توزيعها على المرضى خلال العام المنصرم 2021 أكثر من 96 مضخة.
يُذكر أن المركز يقدم خدماته لمرضى الكلى، حيث بلغ عدد المراجعين للمركز 897 مريضًا وُضِعت لهم الخطة العلاجية والمتابعة الدورية لحالتهم الصحية بشكل منتظم ودائم في عيادة الكلى بالمركز.