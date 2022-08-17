عيادات طبية لخدمة مرضى السكر بـ"تخصصي الطائف"

وشهدت عيادة السكر أعلى عدد مراجعين خلال شهري مايو ويونيو بلغ ما يزيد على 3579 مراجعًا، كما بلغ من تم تثقيفهم وتوعيتهم بأمراض السكر وطرق الوقاية أكثر من 9633 مريضًا؛ بهدف رفع الوعي الصحي لدى أفراد المجتمع؛ لتحقيق مستهدفات الرؤية الوطنية والتحول الصحي لوزارة الصحة.