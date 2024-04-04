القيادة تهنئ رئيس السنغال بذكرى استقلال بلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للرئيس باسيرو ديوماي فاي رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.