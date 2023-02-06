اشتراط شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة للشركات المستفيدة من القائمة الإلزامية

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، اشتراط إصدار شهادة المحتوى المحلي للمنشآت الكبيرة والمتوسطة والمصانع المستفيدة من القائمة الإلزامية، حيث تستهدف الهيئة في الفترة الحالية 7 قطاعات متنوعة: قطاع المستلزمات الطبية، وقطاع البناء والتشييد، وقطاع المواد الكيميائية والأسمدة، وقطاع المعدات واللوازم الشخصية والمنزلية وقطاع الأثاث، وقطاع مستهلكات النظافة، وقطاع الأغذية والمنتجات الزراعية.