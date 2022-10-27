الغرامة تتراوح بين 500-900 ريال.. ضبط 2629 مركبة استخدمت مواقف ذوي الإعاقة

ضبطت مختلف إدارات المرور بالمملكة 2629 مركبة مخالفة قام أصحابها بالوقوف في أماكن مخصصة للأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك ضمن الحملة الميدانية لمخالفي مواقف الأشخاص ذوي الإعاقة التي تنفذها الإدارة العامة للمرور، مهيبةً بالجميع التعاون والالتزام باللوائح الواردة بنظام المرور.
ووردت مخالفة الوقوف في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في جدول المخالفات رقم 4، حيث إن الوقوف في أماكن وقوف الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها، يعدّ مخالفة مرورية وتتراوح الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.