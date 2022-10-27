الغرامة تتراوح بين 500-900 ريال.. ضبط 2629 مركبة استخدمت مواقف ذوي الإعاقة

ووردت مخالفة الوقوف في أماكن مخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة في جدول المخالفات رقم 4، حيث إن الوقوف في أماكن وقوف الأشخاص ذوي الإعاقة من قبل غير هذه الفئة المسموح لها، يعدّ مخالفة مرورية وتتراوح الغرامة المالية المترتبة على هذه المخالفة ما بين 500 إلى 900 ريال، إضافة إلى حجز المركبة في حال تعذر الوصول إلى السائق أو عدم تجاوبه.