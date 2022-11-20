بالصور: ولي العهد يشرف حفل افتتاح كأس العالم.. وشاح مونديالي وعناق لرئيس عربي

وكان ولي العهد قد وجَّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في السعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك، والرفع لسموه أولاً بأول.