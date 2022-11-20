بالصور: ولي العهد يشرف حفل افتتاح كأس العالم.. وشاح مونديالي وعناق لرئيس عربي

شرَّف ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، حفل افتتاح كأس العالم 2022 في العاصمة القطرية الدوحة، الذي أُقيم في استاد البيت.
ونشر حساب المصور "بندر الجلعود" على "تويتر" صورة لولي العهد برفقة أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد، من مقصورة ملعب المباراة، فيما نشر حسابه على "سناب تشات" صورة أخرى للأمير أثناء توجهه للمقصورة الأمامية مرتديًا وشاحًا يحمل شعار مونديال قطر 2022.
كما تداول المغردون صورة لولي العهد برفقة أمير قطر والرئيس التركي رجب طيب أردوغان قبيل حفل الافتتاح، وصورًا أخرى للأمير محمد بن سلمان أثناء تشريفه المقصورة الأمامية للحفل.
فيما نشرت وسائل الإعلام الجزائرية صورتَيْن تجمعان ولي العهد بالرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، شهدتا عناقًا أخويًّا وحديثًا جانبيًّا جمعهما خلال مشاركتهما في افتتاح الحدث الكروي الكبير.
وكان ولي العهد قد وجَّه جميع الوزارات والهيئات والجهات الحكومية في السعودية بتقديم أي دعم إضافي أو تسهيلات تحتاج إليها الجهات النظيرة في قطر؛ لمساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم 2022، وأن يقوم وزير الرياضة بمتابعة ذلك، والرفع لسموه أولاً بأول.