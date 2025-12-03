رئيس جامعة الفيصل: ميزانية 2026 تعزّز تمكين المواطن وتسرّع التحول الاقتصادي، وتبرهن على صلابة الاقتصاد السعودي ومواصلة الاستثمار في مستقبل واعد

أكد معالي رئيس جامعة الفيصل الدكتور محمد آل هيازع أن الميزانية العامة للدولة لعام 2026 تحمل دلالات واضحة على استمرار الحكومة في دعم برامج التحول الاقتصادي المرتبطة برؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أن ارتفاع حجم النفقات إلى 1.312 تريليون ريال يعكس قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وقدرته على مواصلة النمو والتنمية.
وأوضح د. آل هيازع أن ميزانية 2026 تركّز على تعزيز الإنفاق الاستراتيجي على المشاريع الكبرى والبرامج ذات العوائد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية المستدامة، مع إعطاء الأولوية لاحتياجات المواطن من خلال رفع الإنفاق على التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية، إضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات الحكومية في مختلف المناطق.
وأضاف معاليه أن ما تضمنته الميزانية من مخصصات يعكس حرص القيادة على تعظيم العائد الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق أفضل استثمار للموارد، وهو ما يسهم في رفع جودة الحياة ودعم مسيرة الإصلاحات الاقتصادية والمالية التي تشهدها المملكة.
وأعرب د. آل هيازع عن تقديره للرؤية الاستراتيجية للقيادة الرشيدة ودعمها المستمر لبناء اقتصاد متنوع ومبتكر، ما يعزز تنافسية المملكة ومكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والدولي.