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شاهد .. "ثعبان ضخم" يدهم مدرسة للطفولة المبكرة.. أثار الذعر بين منسوبيها
إحدى المستخدمات تمكنت من الإجهاز عليه دون أن يُصاب أحد بأذى
دهم ثعبان ضخم صباح أمس طلاب وطالبات مدرسة للطفولة المبكرة بمحايل مخلفًا وراءه ذعرًا كبيرًا في نفوس منسوبي المدرسة.
وسجلت إحدى المستخدمات "والدة الحارس" موقفًا شجاعًا وبطوليًا بعد أن تمكنت من الإجهاز عليه دون أن يُصاب أحد بأذى.
وأرجعت منسوبات المدرسة السبب وراء ما حدث إلى كثافة الحشائش والأحراش والأشجار التي تحيط بالمبنى المدرسي، وطالبن الجهات المختصة بسرعة التحرك وتنظيف المكان بما يضمن سلامة الجميع.