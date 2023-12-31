"دع المكان أنظف مما كان".. رسالة لمحبي التخييم في المتنزهات البرية ومطالبات بتشديد العقوبات

ونظراً للإقبال المتزايد من المتنزهين على الأماكن البرية، للاستفادة من هذه من الأجواء الشتوية المميزة، وفي خطوة نحو الحفاظ على البيئة البرية تنفذ الجهات المعنية حملات توعية لمرتادي البر للتوعية بالممارسات البيئية غير المضرة بالطبيعة، وانتهاج سلوكيات تحقق مبادئ أن حماية البيئة مسؤولية الجميع، إضافة إلى توفير الحماية للتنوع البيولوجي، ونظافة البيئة.