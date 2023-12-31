"دع المكان أنظف مما كان".. رسالة لمحبي التخييم في المتنزهات البرية ومطالبات بتشديد العقوبات
وجّه محبو رحلات التخييم رسالة للحفاظ على ديمومة هواية التخييم، وحماية أماكن البر للأجيال القادمة، حيث تكثر الرحلات البرية مع دخول فصل الشتاء واتزان الأجواء.
وأكدوا أن حماية البيئة يجب أن تكون قضية مهمة للجميع وتحديدًا للمواطن قبل المسؤول؛ فهي مسؤولية الجميع ومسؤولية كل فرد في المجتمع، سواء مواطنون ومقيمون.
يأتي ذلك فيما رصد متنزهون بكاميراتهم الخاصة أماكن لتجمع النفايات في بعض المنتزهات البرية الأمر الذي يؤدي إلى إلحاق الضرر بالصحة العامة قبل أن يكون منظرًا سيئًا، إضافة إلى تجمّع الدواب والحيوانات غير المرغوب فيها.
وأكد مرتادو هذه المتنزهات أن مثل هذه المناظر تدل على ثقافة الشخص نفسه وتدل على تربيته، مطالبين بتشديد العقوبات لأقصى حد لمثل هؤلاء الذين يلحقون الضرر بالمجتمع كاملًا بهذه الطريقة.
ونظراً للإقبال المتزايد من المتنزهين على الأماكن البرية، للاستفادة من هذه من الأجواء الشتوية المميزة، وفي خطوة نحو الحفاظ على البيئة البرية تنفذ الجهات المعنية حملات توعية لمرتادي البر للتوعية بالممارسات البيئية غير المضرة بالطبيعة، وانتهاج سلوكيات تحقق مبادئ أن حماية البيئة مسؤولية الجميع، إضافة إلى توفير الحماية للتنوع البيولوجي، ونظافة البيئة.