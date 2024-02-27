المرتفع الجوي السيبيري يؤثر على المملكة تدريجيًّا خلال الأيام القادمة ويجلب موجة برد لغالبية المناطق

ويتعمق تأثير الموجة الباردة على أغلب مناطق المملكة يومي الخميس والجمعة عدا المناطق الغربية، بحيث تنخفض درجات الحرارة عن مُستوياتها المُعتادة بحوالي 5-8 درجات مئوية في مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم والرياض والشرقية، وتسود أجواء باردة في هذه المناطق؛ بل وتتحول فجرًا إلى شديدة البُرودة مع احتمالية تشكل الصقيع في أجزاء عديدة من شمال وشمال وسط المملكة؛ إذ تقترب حينها الصغرى من الصفر المئوي.