"الحياة الفطرية": بدء برنامج التدريب التعاوني الجديد لطلبة الجامعات قيد التخرج

أعلن المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية بدْءَ برنامج التدريب التعاوني الجديد لطلبة الجامعات قيد التخرج، الذي أطلقه في 23 يونيو 2024؛ حيث عمل المركز على بناء قواعد تنفيذية تنظم التدريب التعاوني بمعايير الجودة التدريبية المبنية من معيارية الأيزو "9001-1015" ذات العلاقة بالتدريب التي تبدأ من تحليل الجدارات للإدارات إلى متابعة التدريب بشكل منهجي.