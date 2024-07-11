"الحياة الفطرية": بدء برنامج التدريب التعاوني الجديد لطلبة الجامعات قيد التخرج

أعلن المركزُ الوطني لتنمية الحياة الفطرية بدْءَ برنامج التدريب التعاوني الجديد لطلبة الجامعات قيد التخرج، الذي أطلقه في 23 يونيو 2024؛ حيث عمل المركز على بناء قواعد تنفيذية تنظم التدريب التعاوني بمعايير الجودة التدريبية المبنية من معيارية الأيزو "9001-1015" ذات العلاقة بالتدريب التي تبدأ من تحليل الجدارات للإدارات إلى متابعة التدريب بشكل منهجي.
وتسهم هذه البرامج في توفير فرص تدريبية مناسبة لتخصصات الطلاب العلمية، وتعريفهم بآليات العمل داخل الإدارات والأقسام الفنية للمركز؛ مثل: المحافظة على الحياة البرية، والمحافظة على الحياة البحرية، وإدارة المناطق المحمية.
ويتيح البرنامج فرصًا تدريبية لطلاب وطالبات الجامعات لسنة التخرج الذين يحتاجون إلى استكمال متطلباتهم الدراسية خلال الفصلين الدراسيين الأول والثاني، حسب التخصصات المطلوبة لكل فصل.
ويركز هذا النوع من البرامج التعاونية على تهيئة الطلاب وتدريبهم لاكتساب المهارات المطلوبة؛ بهدف إعداد كوادر وطنية مؤهلة بأعلى المعايير قادرة على التنافسية في سوق العمل.
يأتي ذلك انطلاقًا من دور المركز بصفته جهة رائدة ومتخصصة في تنمية الحياة الفطرية، وتحقيقًا لأهدافه في مجال المسؤولية الاجتماعية.