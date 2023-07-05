أراضٍ سكنية وتجارية.. إتقان العقارية تحدّد موعد انطلاق مزاد قطوف نجد 6 لبيع 49 منتجًا عقاريًّا بالخرج

أعلنت شركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري بالمملكة، الموعد الزمني لانطلاق مزاد قطوف 6 الذي تنفّذه بالتعاون وإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ حيث يقام المزاد على مدى يومين بالخرج لبيع 49 منتجًا عقاريًّا في الخرج والدلم، وذلك يومي الأحد والاثنين 28-29 ذي الحجة من العام الجاري 1444هـ، الموافق 16-17 يوليو 2023م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة القصر للاحتفالات بالخرج، كما سيبث المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.