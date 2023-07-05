أراضٍ سكنية وتجارية.. إتقان العقارية تحدّد موعد انطلاق مزاد قطوف نجد 6 لبيع 49 منتجًا عقاريًّا بالخرج

أعلنت شركة إتقان العقارية رائدة التسويق العقاري بالمملكة، الموعد الزمني لانطلاق مزاد قطوف 6 الذي تنفّذه بالتعاون وإشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ"، وبقرار من محكمة التنفيذ؛ حيث يقام المزاد على مدى يومين بالخرج لبيع 49 منتجًا عقاريًّا في الخرج والدلم، وذلك يومي الأحد والاثنين 28-29 ذي الحجة من العام الجاري 1444هـ، الموافق 16-17 يوليو 2023م، في تمام الساعة الرابعة عصرًا، بقاعة القصر للاحتفالات بالخرج، كما سيبث المزاد عبر منصة الدال للمزادات العقارية.
وبيّنت "إتقان" أن "قطوف نجد 6 تمثّل مجموعة فريدة من المنتجات العقارية الواعدة في الخرج والدلم؛ منها 44 قطعة في مخطط صفوة الخرج، و3 قطع في مخطط ورود الخرج وأرض الضبيعة بالدلم، وبيت شعبي بمخطط السلام بالدلم؛ حيث تتميز المنتجات بمواقع حيوية تنمو بها الحركة السكانية والتجارية؛ مما يمنح المستثمرين فرصة متميزة لاستثمار عقاري آمن متنوع الاستخدامات.
وتتميّز محافظة الخرج بوجود كبريات المصانع والشركات الوطنية، بالإضافة إلى مدينة عسكرية؛ مما يضاعف حجم الطلبات على تملُّك العقارات السكنية والتجارية والاستثمارية في المحافظة، التي تعتبر شريانًا حيويًّا للصناعات الوطنية بالمملكة.
وأهابت شركة "إتقان العقارية" بالمطورين والمستثمرين والمواطنين الراغبين في الشراء والمزايدة إلى المبادرة بتطبيق كل الشروط المدرجة في حسابات الشركة الرسمية قبل بدء المزاد"، كما دعت عملاءها إلى التواصل والاستفسار عن المنتجات عبر الموقع الإلكتروني للشركة وحساباتها بالتواصل الاجتماعي، أو بالاتصال بخدمة العملاء على الرقم "920001019"، أو الجوال "0539647777".