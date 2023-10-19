مؤتمر وزراء البيئة في العالم الإسلامي يشهد إشادة بدور المملكة في مواجهة التحديات

وأفاد أن التحركات المشاهدة على أرض الواقع في الاهتمام بالبيئة تأتي من خلال الرؤية الثاقبة للمملكة 2030، التي تدعو إلى الاهتمام بالبيئة مكونًا وعنصرًا أساسيًّا في الحضارة وسعادة الإنسان وتتضح جليًّا في كثير من المبادرات والأطروحات ومن أهمها المبادر السعودية الخضراء التي تقوم على أسس سليمة من شأنها أن تنقل المملكة العربية السعودية من دولة إقليمية الى دولة عالمية، مشيراً إلى أن هذه الجائزة تغطي أربعة مجالات كبيرة في البيئة سواء مجال البحث العلمي أو مجالات القطاع النفعي والعام أو مجال المدن الخضراء, وأن الفروع المتعددة للجائزة أتاحت الفرصة للعالم الإسلامي أجمع بكل أطيافه وللمهتمين بالبيئة المشاركة فيها.