شاهد أهم 10 أنشطة سياحية يفضلها السعوديون عند زيارة بافاريا الألمانية

تُعَدّ ولاية بافاريا الألمانية إحدى الوجهات الأوروبية الأكثر استقطابًا للسياح السعوديين، حيث تجمع بين جمال الطبيعة البكر، وعراقة التاريخ، وروعة الثقافة الأوروبية.
وتشير تقارير سياحية حديثة إلى أن السعوديين والخليجيين بشكل عام باتوا يفضلون قضاء عطلاتهم العائلية في هذه المنطقة، بفضل تنوع أنشطتها السياحية التي تناسب جميع الفئات العمرية.
وفيما يلي أبرز عشرة أنشطة يقوم بها السعوديون عند زيارتهم لبافاريا:
ميونخ
العاصمة البافارية والمحطة الأولى لمعظم السعوديين، حيث مطارها الكبير، ويستمتعون بزيارة ساحة مارينبلاتز التاريخية، والحدائق الشهيرة مثل الحديقة الإنجليزية، إلى جانب زيارة المتحف الألماني الذي يجذب العائلات ببرامجه العلمية التفاعلية.
قصر نيمفينبورغ
يحرص السعوديون على زيارة هذا القصر الملكي الضخم الذي يفوق في مساحته قصر فرساي الفرنسي، بحدائقه الواسعة وتصميمه الباروكي الفريد.
قلعة نويشفانشتاين
القلعة الأسطورية التي استلهمت منها ديزني قلعة “الجميلة النائمة”، وتُعَدّ موقعًا مثاليًا لالتقاط الصور من جسر ماريين بروكه المطل على المناظر الطبيعية الساحرة.
الطريق الرومانسي
يمتد لمسافة 350 كيلومترًا ويربط عدة مدن وقرى تاريخية مثل روتنبورغ وأوغسبورغ وفوسن، حيث يجد السعوديون فيه مزيجًا من سحر الطبيعة الألمانية ومناطق التخييم والجداول المائية وحقول الذرة الذهبية.
الألب الألماني
تفضّله العائلات الخليجية والشباب المغامرون للتزلج وركوب التلفريك، عبر 400 كيلومتر من الطبيعة الخلابة بين البحيرات وصولًا إلى جبال الألب، إلى جانب مشاهدة الحياة في القرى التقليدية.
بحيرة كونيغسي
تُعَدّ البحيرة الزمردية واحدة من أجمل بحيرات بافاريا، حيث يستمتع الزوار السعوديون برحلات القوارب وسط مناظر الألب المذهلة.
جبل زوجسبيتزي
أعلى قمة في ألمانيا توفر مشاهد بانورامية مبهرة، وتجربة مثالية لمحبي المغامرات السعوديين، سواء بالتلفريك أو عبر رحلات التزلج في الشتاء.
نورمبرغ
مدينة تاريخية تقدم تجربة ثقافية فريدة، تجمع بين معالم العصور الوسطى ومتاحفها العائلية مثل متحف الألعاب.
مدينة بامبرغ
المعروفة بـ"البندقية الصغيرة"، حيث ينجذب السعوديون إلى قنواتها المائية ومعالمها المدرجة على قائمة التراث العالمي لليونسكو.
ملعب بايرن ميونخ
يُعَدّ ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية واحدًا من أشهر الملاعب الرياضية في العالم، وموطنًا لنادي بايرن ميونخ العريق. افتُتح عام 2005 بتصميم معماري فريد يُميّزه كساء خارجي مضيء تتغير ألوانه بحسب هوية الفريق أو الحدث، ليصبح معلمًا سياحيًا بارزًا إلى جانب كونه منشأة رياضية. يتسع الملعب لأكثر من 75 ألف متفرج، ويُعتبر من أكثر الملاعب تطورًا من حيث التقنيات الحديثة، بما في ذلك أنظمة الإضاءة والصوت والمرافق المخصصة للجماهير. ولا يقتصر دوره على استضافة مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، بل يُعَدّ أيضًا وجهة سياحية يقصدها آلاف الزوار سنويًا، حيث يوفر جولات تعريفية تشمل غرف تبديل الملابس، النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، والمتحف الخاص بنادي بايرن ميونخ. وبفضل موقعه المميز شمال ميونخ، أصبح أليانز أرينا رمزًا يجمع بين شغف كرة القدم وروعة التصميم المعماري، ما يجعله محطة أساسية لعشاق الرياضة القادمين من مختلف أنحاء العالم.
ما يعزز من إقبال السعوديين على بافاريا هو توفر خيارات واسعة من المطاعم الحلال والمساجد ومراكز الجالية المسلمة، ما يجعلها وجهة صديقة للمسافرين المسلمين. كما أن وجود رحلات مباشرة من الرياض وجدة والدمام إلى مطار ميونخ الدولي عبر الخطوط السعودية وطيران لوفتهانزا يزيد من سهولة الوصول ويمنح العائلات السعودية تجربة سفر سلسة ومريحة.
وتقدم بافاريا للسعوديين مزيجًا من الأنشطة الثقافية والترفيهية والطبيعية، لتواصل ترسيخ مكانتها كإحدى الوجهات الأوروبية المفضلة لهم في فصلي الصيف والشتاء على حد سواء.