شاهد أهم 10 أنشطة سياحية يفضلها السعوديون عند زيارة بافاريا الألمانية

ملعب بايرن ميونخ

يُعَدّ ملعب أليانز أرينا في مدينة ميونخ الألمانية واحدًا من أشهر الملاعب الرياضية في العالم، وموطنًا لنادي بايرن ميونخ العريق. افتُتح عام 2005 بتصميم معماري فريد يُميّزه كساء خارجي مضيء تتغير ألوانه بحسب هوية الفريق أو الحدث، ليصبح معلمًا سياحيًا بارزًا إلى جانب كونه منشأة رياضية. يتسع الملعب لأكثر من 75 ألف متفرج، ويُعتبر من أكثر الملاعب تطورًا من حيث التقنيات الحديثة، بما في ذلك أنظمة الإضاءة والصوت والمرافق المخصصة للجماهير. ولا يقتصر دوره على استضافة مباريات الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، بل يُعَدّ أيضًا وجهة سياحية يقصدها آلاف الزوار سنويًا، حيث يوفر جولات تعريفية تشمل غرف تبديل الملابس، النفق المؤدي إلى أرضية الملعب، والمتحف الخاص بنادي بايرن ميونخ. وبفضل موقعه المميز شمال ميونخ، أصبح أليانز أرينا رمزًا يجمع بين شغف كرة القدم وروعة التصميم المعماري، ما يجعله محطة أساسية لعشاق الرياضة القادمين من مختلف أنحاء العالم.