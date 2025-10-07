جامعة كاوست تفتتح قمة التايمز للتعليم العالي العالمية 2025 في السعودية اليوم

ومن بين الموضوعات البارزة المطروحة خلال القمة، دور الجامعات في بناء مدن مستدامة ومرنة، حيث يقدم البروفيسور سامي الغامدي من كاوست رؤى حول أبحاثه في مجالات المدن الذكية والتصميم العمراني التي تسهم في تمكين المجتمعات من مواجهة آثار التغير المناخي. كما تتحدث البروفيسورة دانا السليمان، مهندسة الطب الحيوي في كاوست، عن تطويرها لتقنيات مبتكرة للكشف المبكر عن الأمراض، التي تُعد من أحدث الابتكارات في المجال الطبي.