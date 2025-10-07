جامعة كاوست تفتتح قمة التايمز للتعليم العالي العالمية 2025 في السعودية اليوم

افتتحت جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية (كاوست)، المؤسسة العالمية الرائدة في مجالي العلوم والتقنية وأعلى الجامعات تصنيفًا في العالم العربي، اليوم الثلاثاء، أعمال قمة التايمز للتعليم العالي العالمية 2025، والتي تستمر حتى يوم الخميس المقبل 9 أكتوبر، وذلك للمرة الأولى في الشرق الأوسط.
وتجمع القمة نخبة من قادة الجامعات وصُنّاع القرار وقادة الصناعة والأكاديميين من مختلف أنحاء العالم لمناقشة موضوع “الجامعات كعوامل فاعلة للتقدّم”، واستكشاف دور الجامعات في تسريع الابتكار والنمو الاقتصادي، وتعزيز الاستدامة، وحماية الثقافة، وتعميق التعاون العالمي.
وافتتح برنامج القمة كلٌّ من رئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن، ورئيس الشؤون العالمية في مؤسسة التايمز للتعليم العالي فيل باتي، مؤكدَين أهمية التعاون الدولي في تطوير التعليم العالي والبحث العلمي، وتسليط الضوء على كيفية مواءمة الجامعات وتطورها لمواجهة التحديات العالمية المشتركة، وإعداد الأجيال القادمة لعالم سريع التغير.
وتتناول الجلسات إعادة تعريف رسالة الجامعات بحيث لا تقتصر على كونها مراكز للتعليم، بل تصبح محركات فاعلة لتحقيق التقدّم. كما يستعرض المتحدثون حلولًا تطبيقية قائمة على البحث العلمي لمعالجة احتياجات العالم الواقعية، من المدن المستدامة القادرة على الصمود إلى الابتكارات في مجالي الصحة والذكاء الاصطناعي، والمهارات التي يحتاجها الطلبة لبناء مستقبل مستدام.
ومن بين الموضوعات البارزة المطروحة خلال القمة، دور الجامعات في بناء مدن مستدامة ومرنة، حيث يقدم البروفيسور سامي الغامدي من كاوست رؤى حول أبحاثه في مجالات المدن الذكية والتصميم العمراني التي تسهم في تمكين المجتمعات من مواجهة آثار التغير المناخي. كما تتحدث البروفيسورة دانا السليمان، مهندسة الطب الحيوي في كاوست، عن تطويرها لتقنيات مبتكرة للكشف المبكر عن الأمراض، التي تُعد من أحدث الابتكارات في المجال الطبي.
ويشهد الحدث جلسات حوارية مع نخبة من أبرز علماء كاوست، من بينهم البروفيسور كارلوس دوارتي، الحائز مؤخرًا على جائزة اليابان المرموقة، والبروفيسور يورغن شمدهوبر، أحد أبرز رواد أبحاث الذكاء الاصطناعي عالميًا.
ورحب رئيس كاوست البروفيسور إدوارد بيرن في كلمته الافتتاحية بالمشاركين في القمة التاريخية، مؤكدًا أن كون كاوست أول جامعة في الشرق الأوسط تستضيف هذا الحدث العالمي، يُبرز الدور الريادي المتنامي للمملكة في مجالي العلوم والابتكار، ويعكس نموذج الجامعة كمؤسسة مصمَّمة لتحقيق الأثر.
وأضاف: “على الجامعات أن تكون جريئة في مواجهة التحديات العالمية الأكثر إلحاحًا، من المناخ والصحة إلى التنمية الاقتصادية المستدامة، وتوفّر رؤية السعودية 2030 إطارًا طموحًا لهذه الرسالة. وفي كاوست، تعكس أولوياتنا في البحث والتطوير والابتكار هذه التحديات مباشرة، وهذه القمة فرصة للعمل مع شركائنا حول العالم لدفع مسيرة التقدّم.”
ومن المتوقع أن يشارك في القمة نحو 750 مشاركًا، من بينهم 105 متحدثين رئيسيين يمثلون 75 مؤسسة من 28 دولة، فيما تبلغ نسبة التمثيل النسائي 38%، ما يعكس التنوع والشمولية والطابع العالمي لهذا الحدث. كما يأتي أكثر من 90% من المتحدثين الرئيسيين من أوروبا ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والأمريكيتين وآسيا، مما يجسد الأهمية الإقليمية والتأثير العالمي للقمة.
من جانبه، قال فيل باتي، رئيس الشؤون العالمية في مؤسسة التايمز للتعليم العالي:
“تجمع قمة التعليم العالي العالمية 2025 بعضًا من أبرز الأصوات المؤثرة في مجال التعليم العالي لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه الجامعات اليوم، وتُعد كاوست، بما تمتلكه من رؤية عالمية وريادة في البحث والابتكار، المكان الأمثل لاستضافة هذا الحوار المهم.”
وتعكس استضافة كاوست لهذه القمة دورها كجامعة قائمة على رسالة تدعم أولويات المملكة في البحث والتطوير والابتكار ضمن إطار رؤية السعودية 2030، في مجالات تشمل صحة الإنسان، واستدامة البيئة، والريادة في الطاقة والصناعة، واقتصاديات المستقبل. ومن خلال موقعها المتميز على ساحل البحر الأحمر وشبكتها العالمية من الشراكات البحثية، تواصل كاوست الإسهام في صياغة مستقبل التعليم العالي عالميًا.