قيمتهما 7 مليارات دولار .. ما أهم مشروعين مشتركين للطاقة بين المملكة وماليزيا؟

ومن مشاريع الطاقة بين البلدين، مشروعان مشتركان في ولاية جوهور الماليزية، الأول في مجال تكرير النفط، والآخر في مجال تصنيع البتروكيميائيات، شراكة بين شركة أرامكو السعودية وشركة بتروناس الماليزية، بنسبة 50% لكلٍ منهما، وتُقدر قيمة المشروعين بـ 7 مليارات دولار، ومن المرجح أن تحظى العلاقات الثنائية بين المملكة وماليزيا بدفعة جديدة خلال الزيارة الرسمية الحالية لرئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم إلى المملكة، حيث استقبله ولي العهد الأمير محمد بن سلمان في قصر اليمامة بالرياض، اليوم (السبت)، وعقدا جلسة مباحثات رسمية.