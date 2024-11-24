بحضور سفير خادم الحرمين.. "الندوة العالمية" تفتتح مركزًا تنمويًا في بنغلاديش

افتتحت الندوة العالمية للشباب الإسلامي، مركزًا تنمويًا جديدًا في مدينة "غازي بور" ببنغلاديش، برعاية وزير الأراضي والطيران المدني والسياحة حسن عارف.
جاء ذلك بحضور سفير خادم الحرمين الشريفين لدى بنغلاديش عيسى يوسف الدحيلان، ومساعد الأمين العام للندوة العالمية الدكتور عبدالحميد المزروع.
أقيم حفل الافتتاح وسط حضور كبير من المعنيين بالعمل الخيري والشبابي، إضافة إلى ممثلي مؤسسات المجتمع المدني والمسؤولين.
وأشاد الجميع بجهود الندوة العالمية في خدمة المجتمع البنغلاديشي، عبر برامجها النوعية الهادفة، التي أثمرت نتائج إيجابية ملموسة بين مختلف شرائح المجتمع وفي مناطق عديدة من البلاد.
وقدمت الندوة العالمية، شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، على دعمها المتواصل والسخي، الذي أسهم في تحقيق الطموحات والآمال للمحتاجين، خاصة في المناطق النائية والفقيرة.
وأكدت أهمية المراكز التنموية التي توفر خدمات حياتية متنوعة ومفيدة للمجتمعات المحلية.
كما أعربت "الندوة" عن تقديرها لتعاون حكومة بنغلاديش، في تسهيل وتيسير أعمالها ومناشطها؛ ما يظهر التزام الطرفين بتحقيق الرسالة الإنسانية والتنموية التي تهدف إلى بناء مستقبل أفضل للشباب والمجتمع.