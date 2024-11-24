بحضور سفير خادم الحرمين.. "الندوة العالمية" تفتتح مركزًا تنمويًا في بنغلاديش

وقدمت الندوة العالمية، شكرها الجزيل للمملكة العربية السعودية، حكومةً وشعبًا، على دعمها المتواصل والسخي، الذي أسهم في تحقيق الطموحات والآمال للمحتاجين، خاصة في المناطق النائية والفقيرة.