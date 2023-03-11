أبانمي: في يوم العَلَم يتجلَّى الاعتزاز براية التوحيد واستشعار قيمتها بين الأمم

أكّد محافظ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المهندس سهيل بن محمد أبانمي، أن هذا اليوم الذي تحتفي فيه المملكة وشعبها بيوم العَلَم، يجسِّد عناية القيادة بتاريخ هذه البلاد المباركة، والأيام التي شهدت مواقفها التاريخية على مدى نحو ثلاثة قرون؛ حيث يُعزّز هذا الاهتمام المعانيَ العظيمة لرمزية العلم ودلالاته الوطنية الهامة، التي تجعل لراية التوحيد خصوصيةً تميّز المملكة عن غيرها.