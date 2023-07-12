في دورته الـ13.. ملتقى الخليج للأبحاث يناقش أبرز القضايا السياسية والأمنية للمنطقة

وأوضح وزير الخارجية أن السعودية قد استخدمت عضويتها وعلاقاتها الثنائية لتحسين سرعة وفعالية التعاون العالمي بشكل جماعي، والدفع لحل الخلافات من خلال الحوار والحل السياسي الدائم. وقد تم التعبير عن هذا الموقف بوضوح أثناء الصراع في أوكرانيا وفي غيرها، لافتًا إلى أنه لا تزال السياسة الخارجية للمملكة تركز على تمكين الظروف الإقليمية والعالمية التي توصل إلى الازدهار في المستقبل، ونحن نسعى جاهدين لجعل تطلعاتنا التنموية حقيقة واقعة من خلال رؤية 2030، وسيظل هذا هو المحرك الرئيسي وراء سياستنا الخارجية، والتي نعتقد أنها ستنتج قيمة خارج حدودنا.