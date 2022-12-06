رئيس الهلال الأحمر: التطوع أحد الأعمدة في تحقيق رسالتنا لحفظ الأرواح وتخفيف الآلام

وقال الدكتور العويسى: إن الهلال الأحمر السعودي ينظر إلى التطوع كأحد الأعمدة الرئيسية التي تُعينه على تحقيق رسالته في حفظ الأرواح وتخفيف الآلام والمعاناة؛ وهو ما انعكس على المشاركة الواسعة للتطوع في نشاطات الهيئة التي بات لديها ما يزيد على (91695) متطوعًا ومتطوعة، نفذوا أكثر من (1094238) ساعة تطوعية ضمن مختلف الفعاليات.