"موان" يُطلق "ملتقى الاستثمار في قطاع إدارة النفايات" الحدث الأول من نوعه في المملكة

يُذكر أن "موان" تعمل على الإسهام في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تعزيز عملية التحول في القطاع والاستفادة من النفايات المهدرة والاستثمار فيها وفتح عالم جديد من الفرص الاستثمارية الواعدة، من أجل توفير 77 ألف فرصة عمل، وأكثر من 120 مليار ريال سعودي زيادة في إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2035.