"السديس" يتسلم جائزة الملك عبدالعزيز للجودة⁩ بعد فوز الحرمين بها

وقال إن التميز والإبداع هما الأدوات الفاعلة التي استثمرتها الرئاسة في خدمة الحرمين الشريفين والتي نتج عنها مخرجات متميزة حققت من خلالها اختراقات إيجابية انعكست جلياً على أرض الواقع، مثل: استخدام التقنية الذكية والذكاء الاصطناعي وربوتات التعقيم وزمزم، إلى جانب الروبوتات التوجيهية وإبراز الدور العلمي والدعوي للحرمين الشريفين ونشر رسالتهما السامية ، فضلاً عن اعتبار الريادة العالمية هوية المرحلة القادمة في الرئاسة العامة، مواكبة لرؤية المملكة 2030؛ ووضعت شعار التميز والإبداع والجودة تبراساً لها .