تعمق تأثير المرتفع السيبيري على المملكة وانخفاض بدرجات الحرارة في معظم المناطق نهاية الأسبوع

ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الخميس على مناطق: (القصيم، والرياض، والشرقية) وصولًا حتى نجران جنوبًا؛ بحيث تسجل درجات الحرارة مستويات أبرد من معدلاتها المعتادة بحوالى 6- 8 درجات مئوية في غالبية المناطق عدا الغربية.