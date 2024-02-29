تعمق تأثير المرتفع السيبيري على المملكة وانخفاض بدرجات الحرارة في معظم المناطق نهاية الأسبوع

تشير آخر الخرائط الجوية لمحاكاة حركة الكتل الهوائية في المنطقة، إلى أنه يتوقع أن يتزايد تأثر المملكة العربية السعودية الخميس والجمعة بالكتلة الهوائية الباردة والناتجة عن امتداد ما يسمى بالمرتفع الجوي السيبيري نحو المنطقة.
ويُتوقع -بمشيئة الله- أن يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة اليوم الخميس على مناطق: (القصيم، والرياض، والشرقية) وصولًا حتى نجران جنوبًا؛ بحيث تسجل درجات الحرارة مستويات أبرد من معدلاتها المعتادة بحوالى 6- 8 درجات مئوية في غالبية المناطق عدا الغربية.
وتسود أجواء باردة نهارًا في المناطق الشمالية؛ بينما تكون مائلة للبرودة في المناطق الوسطى والشرقية. وعلى النقيض تمامًا ترتفع الحرارة غربًا خاصة على الشريط الساحلي وتشهد طقسًا دافئًا في تلك الأنحاء.
وتنشط الرياح الشمالية الغربية على منطقتي الشرقية والرياض، وتتسبب بإثارة الأتربة والغبار مع تدنٍّ في مدى الرؤية الأفقية. وكذلك تنشط الرياح الشرقية على أجزاء عدة من مكة المكرمة والمدينة المنورة وتبوك؛ وخاصة المناطق الساحلية وتثير الأتربة والغبار في تلك المناطق.
ويستمر تأثر المملكة يوم الجمعة بالموجة الباردة؛ بحيث تبقى درجات الحرارة أبرد من معدلاتها في عموم المناطق الشمالية والوسطى والشرقية، وكذلك تنشط الرياح الجنوبية الشرقية والشرقية على القطاع الغربي، وتتسبب في إثارة الأتربة والغبار في تلك المناطق.