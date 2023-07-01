"سبق" تتجوَّل في متحف التاريخ بـ"يريفان" وتوثِّق معثورات منذ مليون و800 عام

وبالعودة للحديث عن هذا المتحف الأرميني القديم نجد أنه تأسس عام 1920م، وتحديدًا في ساحة الجمهورية في يريفان، ويضم أقسامًا عدة، من بينها علم المسكوكات، وعلم الآثار، والإثنوغرافيا، والتاريخ الحديث، وكذلك قسم الترميم.