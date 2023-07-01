"سبق" تتجوَّل في متحف التاريخ بـ"يريفان" وتوثِّق معثورات منذ مليون و800 عام

وقفت "سبق" خلال زيارتها لأرمينيا، ضمن وفد إعلامي، على أقدم المتاحف في العاصمة يريفان، وهو متحف التاريخ، الذي يعود تاريخ أقدم المعثورات فيه إلى مليون و800 سنة.
ووثقت "سبق" بعض هذه المعثورات، ومن بينها أقدم حذاء عُثر عليه في أرمينيا، ويعود تاريخه إلى 5500 سنة.
وتأتي هذه الزيارة ضمن 3 رحلات، سيَّرتها شركة طيران ناس إلى العاصمة الأرمينية يريفان، في أول رحلة لها تستغرق 3 ساعات.
وبالعودة للحديث عن هذا المتحف الأرميني القديم نجد أنه تأسس عام 1920م، وتحديدًا في ساحة الجمهورية في يريفان، ويضم أقسامًا عدة، من بينها علم المسكوكات، وعلم الآثار، والإثنوغرافيا، والتاريخ الحديث، وكذلك قسم الترميم.
كما قامت المرشدة السياحية التابعة لهيئة السياحة الأرمينية بتعريف الوفد بأبرز المناطق السياحية في أرمينيا.
وشملت هذه المناطق مركز الفنون الذي يُعرف باسم "كاسكاد"، ويعد من المعالم الثقافية الرئيسة في يريفان، ويتألف من صالتين خارجيتين، وخمس قاعات عرض، إلى جانب العديد من المنصات التي تستضيف بعض الأعمال الفنية.
كذلك المتحف والنصب التذكاري الأرمني، وساحة الجمهورية المعروفة باسم (العاصمة الوردية)، ونوافير الغناء في ساحة الجمهورية، ومسرح الأوبرا، ومسرح الباليه، وشارع أبوفيان، ومجمع كاسكيد.
وتعرفت "سبق" خلال هذه الجولة على فن العمارة الأرمينية القديمة، التي كان أثرها واضحًا في إنشاء هذه المباني التاريخية، وكذلك علوم الآثار والإثنوغرافيا والتاريخ.. وكذلك زارت مصنع السجاد الأرميني الذي يحتوي على معرض للسجاد القديم، ويُظهر جودة السجاد وألوانه، التي تستخرج من طبيعة أرمينيا.