"ابن حثلين" يبحث مع "الدغيم" مستقبل سَرية الهجانة الملكية

قال رئيس مجلس إدارة نادي الإبل، الشيخ فهد بن فلاح بن حثلين: "التقيت اليوم سعادة اللواء فهد بن عبدالله الدغيم، من رئاسة الحرس الملكي؛ لبحث مستقبل سَرية الهجانة الملكية".
وأضاف: "سرَّني ما وجدت من شغف كبير لدى سعادة اللواء تجاه الملف".
وكان نادي الإبل قد أعلن في مارس 2022 أنه يتهيأ للقيام بدوره في تنظيم سَرية الهجانة الملكية بالتفاهم مع رئاسة الحرس الملكي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء المبنية على دراسة هيئة الخبراء، وما لحقها من كتاب لأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء.
يُشار إلى أن مهام سَرية الهجانة الملكية تتمثل في المشاركة في مراسم الاستقبالات الرسمية لضيوف خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله-، والمشاركة في المهرجانات الوطنية التي يرعاها خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، وتتمثل كذلك في تمثيل السعودية في مهرجانات الإبل والهجن المحلية والدولية، وتقديم العروض التراثية السعودية لضيوف وزوَّار تلك المهرجانات.