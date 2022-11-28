"ابن حثلين" يبحث مع "الدغيم" مستقبل سَرية الهجانة الملكية

وكان نادي الإبل قد أعلن في مارس 2022 أنه يتهيأ للقيام بدوره في تنظيم سَرية الهجانة الملكية بالتفاهم مع رئاسة الحرس الملكي، وذلك بعد صدور موافقة مجلس الوزراء المبنية على دراسة هيئة الخبراء، وما لحقها من كتاب لأمانة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية واللجنة العامة لمجلس الوزراء.