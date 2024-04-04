أمير المدينة المنورة يُشارك أئمة المسجد النبوي الشريف الإفطار

وأكّد أمير منطقة المدينة المنورة على الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله، بالحرمين الشريفين والعناية بهما وتسخير كل الإمكانيات لتهيئة الأجواء فيهما، بما يمكّن قاصديهما من أداء العبادات في أجواء مفعمة بالراحة والسكينة والطمأنينة.