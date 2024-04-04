أمير المدينة المنورة يُشارك أئمة المسجد النبوي الشريف الإفطار

زار أميرُ منطقة المدينة المنورة الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، اليوم الخميس، أئمةَ المسجد النبوي الشريف، وشاركهم الإفطار في رحاب مسجد رسول الله.
وأكّد أمير منطقة المدينة المنورة على الاهتمام الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، حفظهما الله، بالحرمين الشريفين والعناية بهما وتسخير كل الإمكانيات لتهيئة الأجواء فيهما، بما يمكّن قاصديهما من أداء العبادات في أجواء مفعمة بالراحة والسكينة والطمأنينة.
وأشاد الأمير سلمان بن سلطان بدور أئمّة المسجد النبوي الشريف في نشر قيم الوسطية والتسامح والاعتدال، وتقديم الرسالة السامية للحرمين الشريفين، سائلًا الله تعالى أن يُعين الجميع على الصيام والقيام فيما تبقى من أيام الشهر الفضيل.