نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

أدى الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على والدة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز بن سعود بن فيصل -رحمها الله- وذلك بجامع الملك خالد بأم الحمام.
وقدم العزاء والمواساة لأسرة الفقيدة سائلًا الله العلي القدير أن يغفر لها ويتغمدها بواسع رحمته وأن يلهمهم الصبر والسلوان.
وأدى الصلاة معه: الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد بن عبدالرحمن الأول، وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المواطنين.