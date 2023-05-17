نائب أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على والدة الأميرة الجوهرة بنت محمد بن عبدالعزيز

وأدى الصلاة معه: الأمير سلطان بن سعود بن عبدالله، والأمير تركي بن عبدالله بن محمد، والأمير تركي بن سعود بن محمد، والأمير بندر بن سعود بن محمد، والأمير فهد بن سعد بن فيصل بن سعد بن عبدالرحمن الأول، وعدد من كبار المسؤولين وجمع من المواطنين.